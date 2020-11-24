Павел Прилучный впервые вышел на связь с поклонниками после информации о его экстренной госпитализации с черепно-мозговой травмой в столичную клинику. Актер опубликовал пост в Instagram, где наконец рассказал о произошедшем.

Выяснилось, что медики уже провели ему плановую операцию на лице. Ранее сообщалось, что хирурги будут зашивать рваные раны.

«Давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни», — успокоил публику звезда «Мажора».

Прилучный высмеял фантастическую версию СМИ о том, что пострадал из-за бабушки, которую якобы защищал в «каком-то гей-клубе». Он отметил, что пока не готов раскрывать все детали инцидента, однако подтвердил слова своего агента Екатерины Сычевой о намерении обратиться в полицию с заявлением на нападавших.

Вместе с тем Павел выразил отдельную благодарность медикам, которые помогают ему восстановиться.

«Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам — приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю», — иронично подметил Прилучный.

Особое признание актер выразил своим поклонникам, «тактичным, трогательным и небезразличным ребятам», которые не стали смаковать грязные подробности инцидента, а просто приободрили его добрыми словами.

«До связи! Все хорошо, никого не слушайте и не дождетесь!» — подытожил Павел Прилучный.

Instagram @bugevuge

Фолловеры были счастливы, что звезда «Мажора» лично вышел с ними на связь после слухов о его возможной недееспособности.

«Павел, сил тебе! Мы с тобой!»

«Выздоравливайте скорее! Очень ждем в новых проектах!»

«Любим тебя! Давай поправляйся!» — писали юзеры в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими страшными последствиями серьезной черепно-мозговой травмы может столкнуться Павел Прилучный.