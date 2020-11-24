«Не дождетесь!» — Прилучный впервые вышел на связь после госпитализации
Звезда «Мажора» пришел в себя после операции и поделился с поклонниками подробностями произошедшего.
Фото, видео: Instagram @bugevuge
Павел Прилучный впервые вышел на связь с поклонниками после информации о его экстренной госпитализации с черепно-мозговой травмой в столичную клинику. Актер опубликовал пост в Instagram, где наконец рассказал о произошедшем.
Выяснилось, что медики уже провели ему плановую операцию на лице. Ранее сообщалось, что хирурги будут зашивать рваные раны.
«Давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни», — успокоил публику звезда «Мажора».
Прилучный высмеял фантастическую версию СМИ о том, что пострадал из-за бабушки, которую якобы защищал в «каком-то гей-клубе». Он отметил, что пока не готов раскрывать все детали инцидента, однако подтвердил слова своего агента Екатерины Сычевой о намерении обратиться в полицию с заявлением на нападавших.
Вместе с тем Павел выразил отдельную благодарность медикам, которые помогают ему восстановиться.
«Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам — приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю», — иронично подметил Прилучный.
Особое признание актер выразил своим поклонникам, «тактичным, трогательным и небезразличным ребятам», которые не стали смаковать грязные подробности инцидента, а просто приободрили его добрыми словами.
«До связи! Все хорошо, никого не слушайте и не дождетесь!» — подытожил Павел Прилучный.
Фолловеры были счастливы, что звезда «Мажора» лично вышел с ними на связь после слухов о его возможной недееспособности.
«Павел, сил тебе! Мы с тобой!»
«Выздоравливайте скорее! Очень ждем в новых проектах!»
«Любим тебя! Давай поправляйся!» — писали юзеры в сети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими страшными последствиями серьезной черепно-мозговой травмы может столкнуться Павел Прилучный.
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