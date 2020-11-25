Подруга актрисы из картины «Остров» раскрыла обстоятельства ее смерти

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Алина Потёмкина
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Светланы Обидиной не стало 18 ноября, но в родном театре узнали об этом только накануне.

Фото, видео: Кадр из сериала «Личность не установлена», реж. Андрей Либенсон, 2017; ВКонтакте @ekaterininskaya

Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина. О ее смерти широкой общественности стало известно только сегодня, 25 ноября, хотя ушла артистка гораздо раньше. Обстоятельства смерти актрисы раскрыла ее подруга, актриса Анна Екатерининская, посвятив ей пост в соцсети «ВКонтакте».

Вконтакте @ekaterininskaya

Женщина призналась, о том, что актрисы скоро не станет, знали только ее родные. Что же стало истинной причиной смерти 45-летней артистки, по ее мнению, следует знать только ее семье.

«Ее не стало 18.11.20, сообщили об этом в театр только 24.11… О том, что она уходит, знали только самые близкие… Нет смысла обсуждать, что было причиной — это личное дело семьи… Вот мы рядом на этом фото. Чуть дальше — Анна Шульгат и Даниил Мишин. Нам по 13 лет…» — поделилась Екатерининская.

Светлана Обидина известна широкой публике по игре в фильме «Остров» и сериалу «Улицы разбитых фонарей». Также на ее счету десятки ролей — в экранизации романа «Преступление и наказание», сериале «Небесный суд», картинах «Довлатов», «Дуэлянт», «Яр» и других. Последние несколько лет актриса работала в театре «Балтийский дом». Она умерла на 46-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные скрывали смерть актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Обидиной.

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