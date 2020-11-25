«Родные скрывали»: Подруга актрисы из «Улиц разбитых фонарей» назвала настоящую дату ее смерти

Новость о смерти актрисы Светланы Обидиной была неожиданной для всех. О трагедии стало известно 24 ноября от режиссера Алексея Германа, однако как выяснилась, звезда ушла из жизни еще 18 ноября. Об этом в интервью для 5-tv.ru поведала близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская.

«Она умерла 18 числа, родные скрывали и только сегодня сообщили вообще кому-то», — призналась актриса.

Почему близкие Обидиной так поступили, Анна не знает. Причина смерти знаменитости также остается неизвестной.

«Разные версии ходят, а от чего как бы итог — непонятно. Я бы не стала говорить, что это COVID однозначно», — заявила она.

Обидина и Екатерининская были знакомы больше 30 лет. Впервые встретились в 1988 на съемках картины «Это было у моря», которая вышла на экраны годом позже. Девушки четыре года учились в одном классе в киношколе Ленфильма, а затем — на одном курсе в театральной академии. Потом попали в разные театры, но дружбу смогли сохранить.

«Она всегда была безумно талантливым человеком. Это было видно с детства, с первых ее шагов. А в театре она была настоящая звезда — чудесная, чувственная, очень смелая, она всегда была очень интересна. И в кино снималась во многих фильмах — роли были запоминающиеся. Честная, смелая, талантливая», — рассказала Анна.

Особенностью Светланы Обидиной была ее способность полностью перевоплощаться в своего персонажа и растворяться в нем во время работы. Эмоциональная от природы, она пропускала переживания героев через себя, а также прекрасно импровизировала.

Последний раз подруги общались летом 2020 года — со Светланой тогда все было хорошо.

«Она получила второе высшее образование, стала режиссером игрового кино, сняла фильм свой первый. Была полна каких-то идей, собиралась продолжать и играла на сцене прекрасно, думала о новых каких-то проектах в кино, ничего, конечно, не предвещало», — закончила Екатерининская.

Светлана Обидина за свою карьеру сыграла несколько десятков ролей. Она прославилась после участия в съемках «Довлатова», «Улиц разбитых фонарей», «Дуэлянта», «Яра» и других проектов. Последние несколько лет актриса работала в театре «Балтийский дом». Она умерла на 46-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес.