Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Советская и российская актриса Светлана Светличная госпитализирована в московскую больницу с инсультом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда сначала пожаловалась на головную боль, а после ей потребовалась квалифицированеая медицинская помощь.

Подробности о состоянии заслуженной артистки РСФСР уточняются. Светличная находится под наблюдением врачей.