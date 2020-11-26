Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

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Карина Бернтгольц
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Подробности состояния артистки уточняются.

Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Советская и российская актриса Светлана Светличная госпитализирована в московскую больницу с инсультом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда сначала пожаловалась на головную боль, а после ей потребовалась квалифицированеая медицинская помощь. 

Подробности о состоянии заслуженной артистки РСФСР уточняются. Светличная находится под наблюдением врачей. 

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