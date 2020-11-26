Светлана Светличная госпитализирована с инсультом
| Карина Бернтгольц Общество Срочная новость 1 033
Подробности состояния артистки уточняются.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Советская и российская актриса Светлана Светличная госпитализирована в московскую больницу с инсультом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда сначала пожаловалась на головную боль, а после ей потребовалась квалифицированеая медицинская помощь.
Подробности о состоянии заслуженной артистки РСФСР уточняются. Светличная находится под наблюдением врачей.
Читайте также
+3° 755 мм рт. ст.
93%
93%
75.47
-0.34 89.89
-0.04
-0.34 89.89
-0.04
Нашли ошибку?