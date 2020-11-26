В Германии призвали к диалогу с Россией «с позиции силы»

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Василий Заика
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Сенатор Алексей Пушков в ответ на заявления Берлина отметил, что в адрес РФ ультиматумы не работают.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago-; Twitter @Alexey_Pushkov

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления в бундестаге призвала осуществлять диалог с РФ «с позиции силы». По ее словам, военная угроза со стороны Москвы стала более очевидной. Именно по этой причине НАТО стоит задуматься над укреплением способности к обороне.

Министр обороны отметила, что Россия вложила значительные средства в модернизацию вооружения. Проведение подобных мероприятий глава ведомства предложила обсудить с представителями стран, входящих в альянс.

«Эта всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — цитируют министра «Известия».

Twitter @Alexey_Pushkov

На заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор подчеркнул, что диалог с Москвой в подобном ключе обречен на провал.

«Вести диалог о разоружении с Россией „с позиции силы“, как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают. „Диалог с позиции силы“ — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. Ширма для ставки на силу», — написал Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведка ФРГ открывает слежку за иностранными журналистами.

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