Известный адвокат Сергей Жорин намекнул на изменение семейного положения Евгения Петросяна. О том, что после громкого развода с Еленой Степаненко народный артист РСФСР женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, давно ходили слухи, но ни сам артист, ни его близкое окружение, официально это не подтверждали, даже после того, как пара перестала скрывать отношения и представила своего новорожденного сына. Жорин тоже ничего утверждать не стал, но обратил внимание на некое изменение в облике Петросяна.

«Джентльмены. Евгений Ваганович бодр, свеж и элегантен в любое время года. Но самые внимательные подписчики заметят одну деликатную деталь! Какую?» — написал юрист под совместной фотографией, которую он выложил в своем Instagram.

Внимательные пользователи действительно сразу заметили сверкающее обручальное кольцо на пальце 75-летнего артиста. Однако были и другие версии.

«Е. В. окольцован».

«Конечно заметили, а где масочки?»

«Велосипед Евгения Вагановича?»

«На велосипеде приехал?»

«Нет пуговицы на пиджаке?» — подмечают подписчики.

При этом комментаторы отдали должное элегантному стилю юмориста, назвав его «франтом» и «стилягой».

Instagram @advokatzhorin

Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, поклонники Петросяна были расстроены тем, что артист обманывал их, отрицая болезнь. Только теперь он признался, что вся его семья перенесла коронавирус.