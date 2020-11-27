Что нужно сделать в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря? Советы астролога

Сложный 2020-й перед уходом приготовил людям еще один «подарок». В декабре начнется заключительный коридор затмений, который продлится с 30 ноября по 14 декабря. Астролог Алена Никольская объяснила, что шесть затмений — это нонсенс.

«В среднем в этом году бывает где-то четыре затмения, максимум пять. А шесть — это нонсенс. Самое большое количество — это семь затмений, практически апокалипсис», — уверена астролог. — «Шесть затмений для нас тоже были непростые, и поэтому те события, которые были в этом году, в полной мере это олицетворяют».

Астролог предупреждает, что расслабляться рано — история с пандемией коронавируса продлится еще полтора года. А последствия будут влиять на мироустройство 18 с половиной лет. По мнению Алены Никольской, нужно иметь мудрость и грамотный подход, чтобы жизнь была максимально гармоничной, насколько возможно. Алена Никольская советует держать в голове, что во время коридора затмений все, что вы делаете, носит кармический характер.

«Очень хорошие даты, на которые если вы запланируете какие-то важные события, будут в самом начале декабря. Но помните, что первые шаги вы должны обязательно сделать на неделе до начала коридора солнечного затмения, то есть как минимум, с 23 по 29 ноября», — советует Алена Никольская.

По мнению астролога, сейчас необходимо подумать о том, что вы уже сегодня могли бы сделать для себя, чтобы закончить этот год правильно.

Коридор затмений ощущается заранее, как минимум за две недели до первого затмения. После того, как коридор затмений произойдет, людей не оставит чувство незащищенности. Последствия коридора затмений с 30 ноября по 14 декабря люди будут ощущать до Нового года.

Немаловажно и то, что заключительный коридор затмений — по оси, которая пройдет по Близнецам и Стрельцу. Все затмения, которые приходятся на это время, затрагивают отношения, переезды, философское осмысление, переход на новый уровень отношений, событий и так далее. Человек может ощутить различные переустановки — в том числе, философские в мировом масштабе, так и личные вопросы, которые будут затрагивать огромное количество людей. Возможно, для вас было бы хорошо подвести сейчас итоги всего, что было в течение 2020 года — а для многих этот год был непростым.