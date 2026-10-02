Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 5 по 11 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень сложная неделя, несет в себе сразу четыре неблагоприятных дня — постарайтесь разгрузить понедельник, среду, четверг и пятницу. Это дни потерь и разрушителей. Начать что-то стоящее в это время не получится — только силы зря потратите.

Благоприятными для дел днями будут только выходные и вторник. Лидер в моем рейтинге — воскресенье. Чем активнее вы устроите себе этот день, тем больше получите бонусов от Вселенной позднее.

Понедельник, 5 октября 2026 года

День Водной Крысы

5-tv.ru

День разрушителя с риском аварий и неполадок, связанных с водой. Ци пяти элементов этого дня очень слаба, поэтому попутного ветра в делах ждать не приходится. Начинать что-то не следует — проект попросту не полетит.

Есть вероятность возникновения большого количества проблем, нестыковок и сложностей. В делах возникнут растраты, задержки, ошибки, документы не получат хода. Все вещи противоположны здравому смыслу, пишут древние тексты. Однако главная звезда Джи Фу дает легкую надежду оптимистам, сглаживая угловатую траекторию энергий.

Совет книги перемен: резкий импульс, который заставляет очнуться, мобилизироваться и увидеть то, что раньше ускользало от внимания.

Вторник, 6 октября 2026 года

День Водного Быка

5-tv.ru

Умеренно благоприятный день под влиянием колец Сатурна. Есть возможность получить поддержку и покровительство благородных людей. Структура умеренно благоприятна для поездок — созвездие Клюв, которое приютило уходящую Луну, обещает успешное и безопасное возвращение из путешествий. Это хороший расклад для творчества, особенно написания музыки — можно написать что-то поистине стоящее при поддержке такого звездного расклада.

Совет книги перемен: следует достойно оформить уже готовое содержание — так, чтобы мир его увидел и принял.

Среда, 7 октября 2026 года

День Деревянного Тигра

5-tv.ru

Дальше у звезд пропадает настроение и желание кого-либо поддерживать. День потери обрекает все начинания этого периода быть пустой тратой времени. И тут уж никакие созвездия не помогут. Хотя Луна получает влияние Ориона, которое считается одним из лучших созвездий лунного маршрута, — лучше всего такой день максимально разгрузить и не перенапрягаться.

Если приходит какая-то идея, смело откладывайте на более благоприятный период. Фиксируйте ее, записывайте в блокнот, но тестируйте и обсуждайте что-либо с кем-либо в другое время. К тому же, это день болезней — визиты к врачу будут неудачными.

Совет книги перемен: вроде бы система в балансе, но именно он оказывается очень хрупким: достаточно чуть ослабить контроль — и вода из кипящего котла выкипит и погасит огонь. Пик успеха — точка максимальной уязвимости.

Четверг, 8 октября 2026 года

День Деревянного Кролика

5-tv.ru

Продолжает парад бесполезных дней, которыми изобилует неделя. Снова энергии потери, все дела этого дня закончатся пшиком. Снова звезда болезней — для визита к врачу, тем более первичного, лучше выбрать более удачное время.

Луна оказывается в стоянке Колодец. По значению и расположению оно во многом напоминает привычное нам созвездие Близнецов. В этот день можно осознанно терять время, набираясь сил и отдыхая в приятной компании. Пожалуй, это лучшее, что вы сможете сделать для себя, исходя из энергий дня.

Структура дня поддерживает учебу, общение, саморазвитие, медитации и внутренний рост. В этот день особенно сильно работает интуиция благодаря особому влиянию Луны, Тай Инь. Могут присниться вещие сны.

Совет книги перемен: сильный осознанно идет к тем, кто нуждается в поддержке: в период роста нужно создавать базу знаний, обученных ассистентов, процессы, которые удержат результат, когда волна пойдет на спад.

Пятница, 9 октября 2026 года

День Огненного Дракона

5-tv.ru

Не сбавляя деструктивного темпа, неделя подкидывает день разрушителя месяца. Стареющая Луна оказывается под влиянием самой неблагоприятной стоянки Призрака (некоторые переводят ее как Демона). Это созвездие покровительствует духам умерших, ассоциируется с кладами и полями сражений. Единственное, для чего подходит этот день — для поминовения тех, кого с нами нет. И для отдыха.

Совет книги перемен: выигрывают те, кто умеет договариваться и создавать общий смысл.



Суббота, 10 октября 2026 года

День Огненной Змеи

5-tv.ru

Пожалуй, наиболее благоприятный день этой недели. Встречает счастливую звездную структуру, которая называется «Зеленый дракон сияет». Она способствует карьерному росту, процветанию и помощи от благородных людей. Кто-то поможет вам решить проблему или даст ценные подсказки.

В этот день можно развернуть невыгодную ситуацию на 180 градусов. Особенно он хорош для встреч и знакомств. Благодаря особому покровительству структуры Шести Гармоний Лю Хэ, которая дает возможность найти общий язык, понять и быть понятым в любой компании.

Совет книги перемен: крупная сила уже есть, но ее нельзя пускать в ход без подготовки — она рискует просто разбить хрупкое. Не следует решать большую проблему одним ударом.

Воскресенье, 11 октября 2026 года

День Каменной Лошади

5-tv.ru

Получает лучшие звезды и вполне может называться одним из лучших дней на неделе. Это хорошее время для земляных работ, строительства, ремонтов, свадеб, переезда в новый дом, путешествий, открытия бизнеса, торговли.

Активная деятельность в этот день принесет богатые плоды в зависимости от значимости дел, которые вы наметите на сегодня. Особое влияние Венеры усиливает денежные энергии дня. А Луна в стоянке Звезды располагает для переговоров и начала любых важных процессов. Очень большой ценностью, которую несут звезды этого дня, является ясность в мыслях. Это хорошее время для того, чтобы попытаться разобраться в вопросах, которые раньше давались с трудом.

Совет книги перемен: Когда есть «сырье» и «огонь», задача — придать им верную форму: сформировать идеи, команду, ресурсы вместе с энергией, мотивацией в правильный процесс, систему или продукт. Такой проект должен служить многим, его задача — нести пользу обществу.

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