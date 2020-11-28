Советская и российская Юлия Меньшова поделилась с подписчиками в Instagram мыслью о том, почему стоит улыбаться незнакомцам, хоть в России это и не принято. Звезда вспомнила, как в 90-е годы началась дискуссия на тему, что люди на Западе всегда приветливы, но формально, а россияне, напротив, редко улыбаются, зато по-настоящему искренны в проявлении эмоций — хоть позитивных, хоть негативных.

Знаменитость призналась, что после визитов за рубеж, она все-таки встала на сторону улыбчивых людей. Слишком уж суровыми и скупыми на проявление радости ей после этого показались соотечественники.

«Постепенно я пришла к выводу, что лучше улыбаться и быть доброжелательными друг к другу, пусть даже формально. Но так лучше, чем-то, как у нас. Возвращаясь из-за границы, я стала видеть, насколько мы угрюмые, недоверчивые, подозрительные друг к другу. Суровые, хмурые люди. И сейчас, к сожалению», — констатировала Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

Дальше она рассказала об эксперименте, который проводил один американский профессор. По ее словам, он разделил участников на две группы. Первая часть готовилась ко встрече с незнакомыми людьми, с которыми предстоит работать, будучи предупреждена о том, что их визави — крайне неприятные люди. Более того, каждому испытуемому сказали, что его партнер якобы дурно о нем отзывался. Участникам второй группы, напротив, по одному сообщили, что их коллеги о них самого лучшего мнения и очень рады с ними сотрудничать. Результат встречи был поразительным: первая часть испытуемых призналась, что впечатления от знакомства были неприятными, такие же эмоции испытали их партнеры. Во второй же группе все остались довольны и счастливы от общения. Таким образом, стало ясно, что первоначальный настрой очень сильно влияет на восприятие и дальнейшие отношения между людьми, резюмировала Меньшова.

«Улыбаться, может быть, имеет смысл даже из эгоистических соображений. Когда мы к людям изначально настроены радостно, доброжелательно, с приязнью априори, то очень высок шанс, что мы получим точно такую же обратную связь», — сделала вывод ведущая.

Также она отметила, что ей всегда были непонятны русские поговорки на тему проявления положительных эмоций. В частности, две: «Не делай добра — не получишь зла» и «Меньше смейся — завтра плакать будешь». По словам знаменитости, она ни разу не видела, чтобы они оказывались пророческими. В завершение своего монолога она призвала россиян чаще улыбаться незнакомцам, особенно в смурное время года.

«Вот эта осторожность в радости, мне кажется, часто не служит нам добрую службу. Поэтому, сейчас наступили холодные времена, погода способствует тому, чтобы мы были насупленными и хмурыми, а я вам в противовес к этому хочу пожелать чаще улыбаться. И хорошего вам вечера!» — заключила ведущая.

В последнее время артистка любит делиться историями из жизни и вести длинные монологи на философские темы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Меньшова дала «вредные советы» женщинам за 50.