«Невосполнимая утрата» в группе «Дюна» — умер клавишник Андрей Апухтин
О смерти музыканта сообщила его подруга — певица Наталья Сенчукова.
Фото: Facebook / Андрей Апухтин
В группе «Дюна» произошла «невосполнимая утрата», как ее нарекла, певица Наталья Сенчукова. В своем Instagram-блоге супруга солиста «Дюны» Виктора Рыбина объявила о трагичной кончине клавишника Андрея Апухтина, более известного по прозвищу «Толстый».
«Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет…» — написала Сенчукова.
Певица не раскрыла причину смерти коллеги по цеху. Единственное, что она подчеркнула — это не коронавирусная инфекция.
Андрею Апухтину в этом году исполнилось 58 лет. Известно, что в популярной в 90-е группе «Дюна» он состоял с 1991 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения о своей смерти.
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