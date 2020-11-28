«Невосполнимая утрата» в группе «Дюна» — умер клавишник Андрей Апухтин

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Татьяна Меркер
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О смерти музыканта сообщила его подруга — певица Наталья Сенчукова.

«Невосполнимая утрата» в группе «Дюна» — умер клавишник Андрей Апухтин

Фото: Facebook / Андрей Апухтин

В группе «Дюна» произошла «невосполнимая утрата», как ее нарекла, певица Наталья Сенчукова. В своем Instagram-блоге супруга солиста «Дюны» Виктора Рыбина объявила о трагичной кончине клавишника Андрея Апухтина, более известного по прозвищу «Толстый».

«Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет…» — написала Сенчукова.

Instagram @nsenchukova_official

Певица не раскрыла причину смерти коллеги по цеху. Единственное, что она подчеркнула — это не коронавирусная инфекция.

Андрею Апухтину в этом году исполнилось 58 лет. Известно, что в популярной в 90-е группе «Дюна» он состоял с 1991 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения о своей смерти.

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