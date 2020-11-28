«Некрасивая бабушка»: Дмитрия Диброва засмеяли за слишком моложавый образ

Телеведущий Дмитрий Дибров после долгой «самоизоляции» от светских мероприятий наконец появился на публике. Но резонансное возвращение в тусовку высшего общества закончилось для него «провалом». По крайней мере, по мнению журналистов.

Дибров выбрал для церемонии, посвященной инновациям в сфере медицины, «слишком моложавый» лук. 61-летний телеведущий надел серые безразмерные шаровары и черный приталенный пиджак. Интернет-издания даже придумали для Дмитрия отдельную номинацию, сообщает Дни.ру.

«Дмитрий Дибров получает от нас приз в номинации „Когда хотел омолодиться и примодниться“. Больше похож на некрасивую бабушку», — написали журналисты.

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Не остались без внимания и походы Диброва к косметологам, которые были, что называется, на лицо. Сам телеведущий не стал отрицать данного факта, а на критику в свой адрес отреагировал нервными смешками в своем Instagram-блоге.

«Осталась горстка проницательных экспертов, в изобилии населяющих женские сайты, кто убежден, что мой случай — триумф подтяжек», — написал Дибров.

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» заверил, что результат его преображения — косметологические процедуры, мезотерапевтические коктейли, а также новая стильная прическа. Он категорически отрицает, что ложился под нож хирурга.

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