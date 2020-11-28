«Мы были ошарашены»: Пегова поцеловалась с Тихоновым на «Ледниковом периоде»

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Валентин Черников
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Актриса покорила жюри безупречным и чувственным номером.

«Мы были ошарашены»: Пегова поцеловалась с Тихоновым на «Ледниковом периоде»

Фото: Instagram @pegovairina

Участники нынешнего сезона проекта «Ледниковый период» не раз удивляли публику страстными поцелуями. Сначала личные границы с партнершей — фигуристкой Еленой Ильиных нарушил певец Влад Топалов. Позже его супруга — Регина Тодоренко как бы в отместку мужу во время очередного номера поцеловалась с Романом Костомаровым. Теперь вслед за супружеской парой этот прием повторила актриса Ирина Пегова с партнером Алексеем Тихоновым.

До недавнего времени знаменитости не удавалось получить высшую оценку от всех судей, но в девятом выпуске шоу она произвела фурор. Пегова появилась на льду под хит Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Опять метель» в алом приталенном платье и розовом пальто. После романтического вступления она представила над суд жюри и телезрителей чувственный номер с Тихоновым. Пара безупречно откатала свою программу, включив в нее сложные поддержки.

 
 
 
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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Судьи поставили паре шесть баллов за артистизм и 5,9 — за технику. Татьяна Тарасова отметила, что у звезд получился потрясающий, тонкий и трогательный номер, а Ирина в нем ни разу не вышла из образа, выполняя сложные элементы, в том числе вися на руках у партнера вниз головой.

«Для меня это был театр на льду. Такого я никогда не видела. Мы немного были ошарашены. Потом Ирина начала кататься и говорить. Я не была на ваших спектаклях, но теперь мне захотелось прийти к вам», — добавила Елена Исинбаева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Авербух рассказал, как Бузова повлияла на «Ледниковый период».

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