Авербух рассказал, как Бузова повлияла на «Ледниковый период»

Знаменитый фигурист и один из тренеров на шоу «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что в этом сезоне произошел определенный перекос внимания зрителей в сторону Ольги Бузовой, и это то, чего ему не хотелось бы видеть в проекте. Об этом призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити рассказал в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

«Люди выхватывают фигуру Оли Бузовой. Она стала таким неким флагом, собирающим вокруг себя различные полярные мнения, человек экстравагантный, девушка яркая, и естественно, ее приход, ее приглашение в шоу», — сказал Авербух.

Он пояснил, что при выборе участников всегда старается, чтобы «все было очень многополярно», и каждый зритель мог найти своего любимца и получать удовольствие от выступлений. Так в целом произошло и на этот раз, но избыточное внимание все же имеет место.

«Все равно определенный перекос, потому что, конечно, в соцсетях особенно, где Оля, конечно, королева, получается какое-то ощущение, что иногда мы начинаем разговор со всеми: „Видели вашу Бузову, смотрели, как это“, а потом уже про все. Мне кажется, что гораздо больше всего интересного здесь», — отметил фигурист.

Такая ситуация кажется Авербуху несправедливой. При этом он высказал мнение, что как раз Ольга Бузова является лакмусовой бумажкой на проекте. По словам наставника, певице сложно дается катание, но она настоящий боец, и это вызывает уважение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Авербух раскрыл размеры гонораров участников шоу «Ледниковый период».