Школьница из Петербурга заняла десятое место на «Детском Евровидении»
Набравшая 88 баллов София Феськова заметила, что на этом «жизнь не заканчивается».
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий
Школьница из Санкт-Петербурга София Феськова, представлявшая Россию на «Детском Ефровидении-2020» заняла десятое место. Девочка набрала 88 баллов. Победительницей песенного конкурса, который проходил в онлайн-формате, стала участница из Франции Валентина Тронель.
Сама Феськова после объявления результатов заявила, что расстроилась поражению, но «на этом ее жизнь не заканчивается».
«Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была — занять первое место», — посетовала участница.
При этом Феськова подчеркнула, что впереди у нее «много побед». А также поблагодарила всех за поддержку и голоса за ее кандидатуру. Девочка пообещала продолжать усиленно заниматься музыкой и обрадовалась, что теперь она сможет найти время на друзей, с которыми давно не виделась в силу занятости.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о выступлении российской конкурсантки на «Детском Евровидении».
Читайте также
93%
0.41 90.46
0.43
Нашли ошибку?