Школьница из Петербурга заняла десятое место на «Детском Евровидении»

Школьница из Санкт-Петербурга София Феськова, представлявшая Россию на «Детском Ефровидении-2020» заняла десятое место. Девочка набрала 88 баллов. Победительницей песенного конкурса, который проходил в онлайн-формате, стала участница из Франции Валентина Тронель.

Сама Феськова после объявления результатов заявила, что расстроилась поражению, но «на этом ее жизнь не заканчивается».

«Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была — занять первое место», — посетовала участница.

При этом Феськова подчеркнула, что впереди у нее «много побед». А также поблагодарила всех за поддержку и голоса за ее кандидатуру. Девочка пообещала продолжать усиленно заниматься музыкой и обрадовалась, что теперь она сможет найти время на друзей, с которыми давно не виделась в силу занятости.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о выступлении российской конкурсантки на «Детском Евровидении».