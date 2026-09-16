«Проверяют всех прилетающих»: врач рассказала о защите России от Эболы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Повышенное внимание связано с ростом числа заболевших в другой стране.

Лихорадка Эбола в Конго: есть ли риск для России

Фото: www.globallookpress.com/Shi Yu

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Врач Чернышова: в России не зарегистрировали случаев заражения лихорадкой Эбола

Вспышка лихорадки Эбола в Конго не представляет угрозы для России при действующих мерах санитарного контроля. Об этом заявила врач Надежда Чернышова в беседе с aif.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усилило контроль на границах страны из-за риска завоза инфекции. По ее словам, пограничные службы оперативно отреагировали на рекомендации специалистов и отслеживают информацию о гражданах, прибывающих из государств с риском распространения заболевания.

Попова уточнила, что при выявлении у путешественников повышенной температуры или других признаков ухудшения самочувствия их направляют в медицинские учреждения.

Чернышова отметила, что повышенное внимание к ситуации связано с ростом числа случаев заражения в Конго. По словам врача, эта страна остается одним из основных регионов, где заболевание продолжает распространяться.

«Обеспокоенность рисками заражения лихорадкой Эбола связана с тем, что сейчас в Конго наблюдается самая быстрорастущая эпидемия этого заболевания. Вообще Конго — это почти единственная страна, в которой эта лихорадка поддерживается и распространяется. На сегодняшний день заболевших 7200 человек, из них 3,5 тысячи умерло. То есть половина умирает. Вообще, летальность этого заболевания до 90%», — пояснила специалист.

При этом врач подчеркнула, что в России случаев заболевания лихорадкой Эбола на данный момент не зарегистрировано. По ее словам, действующие меры проверки на границе позволяют своевременно выявлять людей с возможными признаками инфекции.

«Нам эпидемия Эболы не грозит. Сейчас на границе всех прилетающих из связанных с эпидемией районов проверяют», — добавила Чернышова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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