«Будни падишаха»: сын Пугачевой сделал из мамы и сестры прислугу

Социальные роли в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина поменялись. Их семилетний сын Гарри занял главенствующее положение. Маме и сестре Лизе маленький босс отвел роль прислуги. Этот забавный момент запечатлел на камеру и показал подписчикам в Instagram его отец.

Юморист вошел в комнату к домочадцам и застал необычную картину: наследник растянулся на диване, словно царь. Тем временем певица массирует ему стопы, а дочь машет в его сторону подушкой как опахалом.

«Боже! Будни падишаха. Как вы устроились, Гарри Максимович!» — отметил Галкин-старший.

Instagram @maxgalkinru

Новоиспеченный монарх перевернулся с боку набок и даже отдал распоряжение персоналу.

«Побыстрее, и не стучать. Еще быстрее, чтобы дуло», — велел он Лизе, которая уже обессилила от интенсивных маханий.

«Ну ты нахал!» — сказал шоумен.

«Это наш повелитель», — объяснила смирившаяся с положением Пугачева.

Подписчики Галкина от души посмеялись над увиденным и позавидовали «сладкой жизни» Гарри. Главное, чтобы у мальчика это не вошло в привычку, отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Галкина и Пугачевой устроили выставку картин.