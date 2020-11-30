«А пишут, что шоу-бизнес бедный»: Чехова прилетела с Мальдив и отбыла в Дубай

Поездки Анфисы Чеховой по курортам класса люкс напомнили ее подписчикам в Instagram настоящий пир во время чумы. Хвастовство телеведущей окружающим ее великолепием стало раздражать российских пользователей соцсетей. Их негодование можно понять: за последние два месяца звезда устроила себе пять роскошных отпусков. В начале октября она побывала в турецкой провинции Каппадокии, затем отдохнула в элитном сочинском санатории. Потом улетела в Стамбул. Спустя неделю — на Мальдивы, где провела в шикарном отеле у океана полмесяца. Наконец, знаменитость вернулась в Москву. А через несколько дней отбыла в ОАЭ.

«Ну, что, я в Дубае. В Москве так мрачно и холодно, что я использую любую свободную неделю, чтобы куда-нибудь уехать. Для проживания я выбрала супер-модный новый отель, дизайном которого занималась Донателла Версаче. Вы только посмотрите как тут роскошно!» — написала Чехова в микроблоге и приложила фото из холла.

Instagram @achekhova

Поклонники в комментариях поинтересовались, откуда у теледивы столько средств на бесконечный и дорогой отдых, и после какого тяжкого труда она так интенсивно пытается прийти в себя. Однако Анфиса предпочла не раскрывать карты.

«Все в ваших руках. Для начала надо много работать, чтобы заработать себе возможность потом много не работать», — слукавила автор поста. Таким ответом она еще больше разозлила пользователей.

«Я работаю с пяти утра до 19:00. Почему я еще не там, а в Новых Черемушках?»

«А пишут, что шоу-бизнес бедный, и надо делать им дотации»;

«Западные звезды не выкладывают фотки с пляжей. Им, наверное, неловко перед подписчиками кичиться роскошью», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова похвасталась кольцом на безымянном пальце.