Возвращение Псаки: ТОП-5 «крылатых» фраз пресс-секретаря Белого дома

Президент США Джо Байден еще до подведения итогов выборов объявил, что должность пресс-секретаря Белого дома займет бывший представитель Госдепа Джен Псаки. После объявления результатов президентской гонки, Псаки заняла обещанное место. Ранее она работала пресс-секретарем Барака Обамы во время президентских выборов в 2012 году. В период с 2013 по 2015 годы чиновница занимала аналогичный пост в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

Удивительные и порой неожиданные высказывания Джен Псаки надолго запомнились представителям мировой прессы. 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых «крылатых» фраз высокопоставленной чиновницы.

О флоте США у берегов Белоруссии

«Если Белоруссия вторгнется на Украину, шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии», — безапелляционно заявила спикер в 2014 году.

Джен Псаки предпочла не уточнять, воды какого моря омывают берега соседней с РФ республики. При этом, в пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко отреагировали на ее заявление моментально. Там отметили, как только указанное подразделение американского флота достигнет пункта назначения, 17-й космический флот Белоруссии вылетит в направлении США и зависнет над Вашингтоном.

О поставках голубого топлива из Европы в Россию

Российские журналисты буквально несколько лет назад очень охотно цитировали любопытный спич Джен Псаки, касавшийся транспортировки природного газа между Европой, Украиной и РФ.

«Мы хотим, чтобы у Украины был дополнительный доступ к объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию…».

О маневрах российских военных под Астраханью

«(Администрация США — Прим.ред.) глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области, маневры такого рода являются провокационными и служат лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе», — заявила представитель Госдепа.

По всей видимости, копирайтеров американского ведомства нисколько не смутило, что между боевым полигоном Ашулук и границей РФ с Украиной около 650 километров.

О фотографиях «Бабая»

Джен Псаки в ходе разговора о наличии у Госдепа США доказательств присутствия российских Вооруженных сил в Донбассе показала изображения ополченца из города Славянск с позывным «Бабай».

«Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в Twitter, и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России», — сказала Джен Псаки.

Присутствовавшие на брифинге журналисты уточнили, не опирается ли теперь разведка Соединенных Штатов на снимки, опубликованные в сети. Представитель Госдепа выдала в ответ очередной перл.

«Эти снимки из открытых источников. Выводы делайте сами», — заключила спикер.

О своем увольнении

«Я все еще остаюсь здесь, как и сильная, демократическая Украина», — написала Джен Псаки на своей странице в Twitter в качестве опровержения слухов об отставке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как политолог Павел Шариков отреагировал на возвращение Псаки в Белый дом.