Гроб с телом Колтового сожгли под песню «My Way» Фрэнка Синатры

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Оксана Тарасова
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Прощание с телеведущим Александром Котловым, погибшим в авиакатастрофе, прошло в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве.

Гроб с телом Колтового сожгли под песню «My Way» Фрэнка Синатры

Фото: Instagram @koltovoy; 5-tv.ru

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Церемония прощания с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, который вместе со своей знакомой Натальей Климовой погиб в авиакатастрофе, завершилось сожжением закрытого гроба с его телом под песню Фрэнка Синатры «My Way».

В ритуальном зале Николо-Архангельского крематория 14 ноября собрались многочисленные друзья, коллеги и близкие ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись». Они вспоминали его заслуги и страстную любовь к полетам, сокрушались о невосполнимой утрате. Его прах был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет журналиста вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в сторону Рыбинска Ярославской области. По одной из версий, он и его спутница держали путь на туристическую базу «Бухта Коприно».

Вскоре судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Приоритетной версией причины трагедии на данный момент остается неисправность техники. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не смогли получить данные с устройств разбившегося самолета телеведущего.

Колтовому был 41 год, у него остались жена и маленький ребенок. Супруг Натальи Климовой теперь в одиночку будет воспитывать их двоих малышей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают пользователи сети об отношениях Колтового с замужней Натальей Климовой.

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