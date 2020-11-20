Гроб с телом Виктюка проводили со сцены аплодисментами и под песню Сержа Лама

В Москве завершилась церемония прощания с Романом Виктюком. Она продлилась четыре часа — все это время в родной театр режиссера мог войти любой желающий почтить память покойного мастера. Здесь собрались актеры, режиссеры, люди мира искусства и простые зрители. В финале прощания публика проводила деятеля культуры в последний путь бурными и продолжительными аплодисментами. Выносили со сцены Виктюка под песню французского автора-исполнителя Сержа Лама Je suis malade. Люди шли за гробом по лестнице, во двор театра, и аплодисменты не смолкали, пока тело покойного не погрузили в машину.

Директор Театра Романа Виктюка — Валерий Райков рассказал, как хотят увековечить память о режиссере его коллеги.

«Роман Григорьевич построил храм, храм любви, театр любви. Этот театр — живой как ртуть. И я обещаю, что мы сделаем в нем музей. Но не из театра — музей, а в его театре будет музей Романа Виктюка», — сказал Райков.

Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В октябре он перенес коронавирус, а скончался во время восстановления от болезни. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию. 21 ноября гроб с телом Романа Виктюка отправят на родину во Львов. На Украине он и будет похоронен в семейном склепе.

Ранее Ранее 5-tv.ru писал, какими словами проводил в последний путь Виктюка Сергей Маковецкий.