Глава Приднестровья ответил Санду на требование вывести российских миротворцев

Политизированным назвал заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. В беседе с «Парламентской газетой» он напомнил, что оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в регионе на легитимной основе и нет никаких оснований для ее вывода.

«Таким образом, заявления молдавских представителей разного ранга по поводу ОГРВ носят политизированный характер. Тем самым Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки для молдо-приднестровского диалога. Вместо того, чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему „вывода войск“», — сказал Красносельский.

Также он отметил, что в Приднестровье уже давно привыкли к такого рода заявлениям молдавских политиков, отмечает ФАН. В заключение он призвал Молдавию проявлять большую ответственность в выражении своей позиции.

Приднестровье — непризнанное государство, образовавшееся в результате самопровозглашения в 1990 году. Больше половины жителей его составляют русские и украинцы, они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшегося силового вмешательства правительства Молдавии Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. Поддерживают порядок на его территории миротворцы — 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали на слова Санду о миротворцах в Кремле.