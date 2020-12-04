«Ситуация нормальная»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Анастасия Шадская
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Создатель группы «На-На» был госпитализирован в одну из больниц. Предположительно, это случилось после передозировки «Виагры».

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова, Бари-младший, рассчитывает скоро забрать отца из больницы домой. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

Сам он о случившемся и внезапной госпитализации родителя знает немного. Но Бари Бариевич заверил, что жизни его звездного отца ничего не угрожает.

«Давление у него там, да, он сейчас в общем отделении, спит, — прокомментировал он. — Мне сказали, что он в субботу будет дома вечером».

В сети утверждают, что Алибасов-старший перебрал с «Виагрой». Но это может оказаться ложью.

«Ситуация нормальная, более-менее нормальная. Все анализы полные, о токсических веществах в организме, будут в понедельник, — рассказал сын продюсера. — Организм ему прочистили. У него было отравление каким-то веществом. Я спросил: „А ‚Виагра‘ может быть?“, они сказали, на „Виагру“ может быть такая реакция, но давайте дождемся понедельника и посмотрим все анализы».

Уже в субботу, 5 декабря, или утром воскресенья, 6 декабря, Бари Алибасова выпишут из больницы.

«В любом случае в субботу вечером или в воскресенье утром я его смогу забрать домой. То есть либо завтра вечером, либо в воскресенье с утра он будет дома», — заверил сын звезды.

Слухи про «Виагру» возникли из-за недавних сообщений, что продюсер ждет ребенка от молодой помощницы Виктории. При этом официально он все еще женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Хотя пара находится в процессе развода, адвокат артистки рассказала, что та очень встревожилась новостям о госпитализации супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда сказал о передозировке «Виагры» у Бари Алибасова.

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