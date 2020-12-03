Бари Алибасов госпитализирован после передозировки «Виагры»

Известный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве. Он был экстренно доставлен в одну из столичных больниц в четверг, 3 декабря. Об этом рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу вечером стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — заявил представитель продюсера группы «На-На».

По предварительной информации, причиной внезапного ухудшения состояние продюсера могла стать «передозировка Виагры». Согласно имеющимся данным, передозировка этого препарата может приводить к множеству негативных последствий, которые связаны с сердечно-сосудистой системой. Наиболее распространенный и опасный симптом — это низкое кровяное давление.

«Версия врачей имеет право на жизнь, так как в квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата «Виагра», — заявил Горжанкин.

Несчастья на Алибасова начали валиться около года назад. Сначала он выпил «Крота» и едва не умер от ожогов пищевода и дыхательных путей. В этом году он оказался в нарколечебнице, а затем и в психиатрической клинике, серьезно пострадала его память. Теперь он готовится к разводу с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, и спорит с ней из-за имущества. Бари Алибасов-младший считает, что причиной всех бед могла быть кукла вуду и мощное проклятье.