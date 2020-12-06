Тодоренко и Костомаров устроили мини-шоу за кулисами на «Ледниковом периоде»

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Василий Заика
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Телеведущая и фигурист «танцем победителей» выразили протест из-за низких оценок за артистизм.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором посетовала на низкие оценки жюри шоу «Ледниковый период». Судьи не оценили артистизм телеведущей и ее партнера — олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который в свое время катался с Татьяной Навкой и Анной Семенович.

Знаменитости представили публике номер, рассказывающий о трагичной истории царицы Клеопатры и римского полководца Марка Антония. Регина Тодоренко в шикарном изумрудном платье участвовала в сложных поддержках. Зрители в зале отреагировали на прокат телеведущей и фигуриста овациями. Появление на льду настоящей змеи мягко сказать удивило многих.

«„Как можно поставить этим двум шикарным артистам такие низкие оценки за артистизм?“ — спрашиваете вы. Я благодарю вас за колоссальную поддержку и вижу, что вы в обиду меня не дадите! Мне, как и всем, очень нравится этот яркий номер! В образе Клеопатры я успела урвать порцию удовольствия от катания, поэтому из-за оценок не расстраиваюсь. Мы катим дальше готовить новый номер. За каждым падением, следует взлет!» — написала Регина Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Свой пост супруга Влада Топалова сопроводила видеороликом, где она вместе с Романом Костомаровым исполнила «танец победителей» под одобрительные возгласы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Топалов и Тодоренко показали, как прошел день рождения сына в детском клубе.

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