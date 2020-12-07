Кто из звезд не появится в «голубых огоньках» в этом году?

Новогодние «голубые огоньки» в этом году стали одной из самых обсуждаемых тем в сети. Некоторые звезды их бойкотируют, другие отказываются от участия по совершенно иным причинам. Издание ФАН собрало ТОП-5 артистов, которых зритель не увидит на традиционном праздничном шоу в ночь на Новый год.

Любовь Успенская

Instagram @uspenskayalubov_official

Королева русского шансона, как называют артистку, не считает нужным тратить на съемки в «голубых огоньках» целый день. По ее словам, в ночь на 1 января ее можно будет увидеть в шоу «Угадай мелодию» и еще паре программ, но в целом участие в подобных мероприятиях она считает неинтересным.

«То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — пояснила Успенская сайту Teleprogramma.pro.

Алсу

Instagram @alsou_a

Не будет на экранах и певицы Алсу. Звезда беспокоится о собственном здоровье и состоянии своей семьи. В беседе с KP.RU она заявила, что один год без нее аудитория переживет, а компенсировать ее отсутствие может прослушивание ее нового альбома.

«В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее», — сказала певица.

Валерий Меладзе

Instagram @meladzevalerian

Этот артист принял сознательное решение о бойкоте новогодних огоньков. Он призвал последовать его примеру и коллег по цеху, однако это спровоцировало скандал в сети. Знаменитости разделились на тех, кто поддержал певца, и осудил за лишние крики о бедственном положении представителей эстрады. Сам Меладзе был вынужден объяснять свой призыв.

Лолита Милявская

Instagram @lolitamilyavskaya

Певица не появится на новогодних шоу, но не по причине бойкота, а просто потому, что за 35 лет работы на них в разном качестве — ведущей, приглашенной гостьи, суфлера — она устала от однообразия. По словам Лолиты, современное телевидение застряло в своем развитии, поэтому сегодня ей интереснее принимать участие в проектах на интернет-площадках, призналась артистка в беседе с лидером группы Therr Maitz Антоном Беляевым в «Яндекс. Эфире».

«Есть вещи, от которых меня тошнит. От того, что не развивается официальное телевидение, меня тошнит», — сказала Лолита.

Александр Новиков

Insatgram @aleksandr_novikov_official

Шансонье поддержал Меладзе в его бойкоте, отметив, что таким образом артисты смогут привлечь внимание к проблемам сферы, представители которой оказались почти без работы в период пандемии. Кроме того, в беседе с Андреем Углановым на YouTube он назвал «голубые огоньки» «помойкой», где артисты чуть ли не дерутся за гонорары.

«Одни и те же рожи. Они уже состарились, сморщились, стали жалкие, карикатурные, пучеглазые, одетые в пиджаки из портьерной ткани, увешанные побрякушками», — раскритиковал Новиков.

Несмотря на бойкот, запись «голубых огоньков» идет по плану. Как писал ранее 5-tv.ru, это доказала Кристина Орбакайте, опубликовав фото со съемок.