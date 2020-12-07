«Величайшая певица планеты»: Пригожин разнес Соседова за критику Пугачевой

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 253

Продюсер заявил, что автор едких слов о Примадонне не является даже экспертом, чтобы давать оценку великой артистке.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный; 5-tv.ru

Сергей Соседов не имеет морального права давать оценку жизнеспособности творчества Аллы Пугачевой. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал Иосиф Пригожин. Так продюсер прокомментировал слова музыкального критика о том, что Примадонна якобы истратила свой ресурс, и у нее иссякает талант.

«У него нет никакого морального права давать оценку Алле Пугачевой. Она — это часть истории нашего государства, это часть истории нашего эстрадного жанра. Великая женщина, она царила на эстраде, на сцене долгие годы и сейчас обрела потрясающие семейную любовь и счастье. Она кайфует просто от жизни, у нее потрясающий муж и дети, и я не понимаю, какого хрена этот человек, это существо имеет право в принципе давать оценку людям такого калибра», — возмутился Пригожин.

Он добавил, что для него остается загадкой, почему Сергей Соседов в принципе котируется российскими телеканалами для записи программ в качестве эксперта музыкальной индустрии.

«Я вообще не понимаю, почему его зовут на телевидение, почему нам портят аппетит, портят жизнь, когда мы его видим. Кто он такой, чтобы давать оценку величайшей певице не только нашей страны, но и планеты? Она серьезная достойная женщина, о чем мы говорим? Не важно, какие за ней скандалы были, кто ее мужья. Но кто такой Соседов, чтобы давать оценку? Ладно бы он был бы действительно экспертом», — заявил продюсер.

Впрочем, стоит отметить, что от Сергея Соседова досталось не только Примадонне. Как писал ранее 5-tv.ru, музыкальный критик проехался по творческому потенциалу Лолиты Милявской, а также весьма нелестно отозвался о более молодых артистах — Сергее Лазареве и Диме Билане.

Сергей Соседов — журналист, музыкальный критик, получивший известность после участия в программе 90-х «Акулы пера». Известен своими смелыми высказывании о ряде российских артистов. Не так давно он вступил в перепалку с юристом Вадимом Харченко, заступившись за творчество группы Little Big.

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