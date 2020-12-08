«Перепутал»: PR-директор назвал истинную причину госпитализации Алибасова

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Виктория Андреева
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По одной из версий, знаменитый продюсер мог переборщить с дозой «Виагры».

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @vadim_gorzhankin; 5-tv.ru

В одну из столичных клиник известный продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 3 декабря. Предварительный диагноз — сильное падение артериального давление. Но вследствие чего? Публике оставалось лишь гадать.

Связавшись с 5-tv.ru, сын музыканта Бари Бариевич заявил, что после инцидента PR-директор Алибасова-старшего нашел на его кухне три упаковки препарата для улучшения потенции «Виагра», полторы из которых были пусты. Врачи и кардиологи отмечали, что передозировка им как раз могла спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

Но так ли это на самом деле? По возвращении продюсера домой, его помощник Вадим Горжанкин раскрыл детали инцидента.

«Анализы показали, что отравление „Виагрой“ присутствовало, но большая часть таблеток составляла не „Виагра“, а то, что он пьет по назначению. И вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки, где-то оказалось гораздо больше таблеток. Сейчас мы разбираемся, кто это мог сделать. Либо он сам перепутал, либо кто-то, и мы разбираемся», — заключил PR-директор Бари Алибасова в интервью РИА Новости.

Также в беседе с 5-tv.ru он отметил, что сегодня состояние продюсера оценивается как удовлетворительное и стабильное. Музыканту рекомендован полный покой, поскольку слабость все еще его не покинула, и лишнее напряжение, безусловно, пагубно скажется на здоровье.

«Естественно, после больницы ему необходимо прийти в более активное состояние, поэтому сейчас время свое он проводит в постельном режиме, отсыпается. Состояние здоровья в общем нормальное, ничего жизни не угрожает», — заключил Вадим Горжанкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Бари Алибасова не исключил, что его отца кто-то умышленно пытался отправить на «тот» свет.

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