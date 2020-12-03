Кардиолог рассказала, чем для Алибасова может обернуться передозировка «Виагры»

Утром 3 декабря стало известно об экстренной госпитализации продюсера Бари Алибасова. Как пояснили его PR-директор и сын, причиной стало плохое самочувствие из-за резкого снижения давления. Чем именно это было вызвано — неизвестно. Однако в квартире музыканта позже были найдены несколько пустых упаковок повышающего потенцию препарата «Виагра».

Чем опасна передозировка данным лекарственным средством и есть ли у Бари Каримовича шанс на спасение — на эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила врач кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк.

«Препараты группы «Виагра» изначально были созданы для пациентов кардиологического профиля — для расширения сосудов, снижение давления. Побочный эффект в виде эректильной функции — это то, почему сейчас применяется «Виагра», — пояснила для начала эксперт.

По ее словам, потенция — это, конечно, хорошо. Но важно учитывать, что в сочетании с другими препаратами, понижающими давление, «Виагра» оказывает мощное негативное воздействие, вызывая необратимую гипотензию. В таком случае есть вероятность, что даже медики будут не в силах нормализовать состояние пациента.

«Последствия плохие для головного мозга, который в этот момент страдает из-за снижения поступления кислорода, страдают почки. В целом может возникнуть так называемый шок — резкое падение артериального давления. Наибольшую опасность представляют именно возрастные пациенты», — подчеркнула кардиолог, ссылаясь на 73-летнего Алибасова.

По словам врача, в эти годы у людей уже достаточно проблем с сосудами и сердцем, а потому едва ли не каждый «сбивает» давление медикаментозно. Но главная проблема в том, что не все доктора на консультации объясняют пациентам, что в их случае прием «Виагры» чреват летальным исходом. От того и повышается риск подобных прецедентов.

«Чаще всего в сочетании именно с препаратами кардиологическими, которые тоже расширяют сосуды, „Виагра“ вызывает самые неблагоприятные явления. У нас уже были подобные случаи с известными людьми, в том числе летальные», — заключила Наталья Гаврилюк.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пока еще законная супруга Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — отнеслась к его экстренной госпитализации.