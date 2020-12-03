«Меня это начинает напрягать»: сын Алибасова не исключил покушение на жизнь отца

Сын госпитализированного продюсера Бари Алибасова сильно взволнован его состоянием. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Бари Бариевич признался, что последним узнал о том, что папа в больнице, что «напрягает» его еще больше.

«Я в Екатеринбурге, только сейчас об этом узнал. Папу забрали в больницу очень поздно вечером. Точное время сейчас не скажу. Он чувствовал себя очень плохо, приехали врачи. Померили давление, срочно его забрали», — констатировал Алибасов-младший.

Он подтвердил версию о том, что продюсер мог ошибиться с дозировкой «Виагры» и принять больше таблеток, чем нужно. О том, что на кухне Бари Каримовича были обнаружены три упаковки препарата, полторы из которых были пустые, сыну музыканта доложил его помощник. Однако конкретного диагноза Бари Бариевич назвать не может. Мужчина лишь объявил, что медики ждут его на «личный разговор», где планируют обсудить «нечто важное».

Несмотря на то, что жизнь и здоровье Алибасова-младшего сейчас вне опасности (его даже планируют выписывать из больницы в ближайшую субботу), его наследника беспокоит тот факт, что окружение, как и сам папа, ничего не сказали о госпитализации. Таким образом, о спланированной пиар-акции и речи быть не может.

«Все наши пиар-акции я делал лично. Когда он попал в больницу, я узнал об этом из СМИ. Это меня очень сильно напрягает. <…> Учитывая все истории, которые проходят в последнее время, что у отца на ушах разные люди, которые пытаются контролировать доступ к его телу, мне ситуация, что сын, который ответственен за его здоровье, узнает об этом последним… Меня это очень сильно напрягает. Я думаю, что это не просто так», — не исключил покушения на жизнь Алибасова его сын.

В заключение он отметил, что в последний раз общался с отцом вчера, около 17.00. На протяжение часа мужчины обсуждали новое течение в японской музыке и принципы ведения бизнеса. Алибасов-младший уверяет, что продюсер был в прекрасном расположении духа, бодр и весел. Что же касается его новой любви — «таинственной массажистки» Виктории, то в квартире с артистом ее точно не было. По крайней мере, это утверждал помощник Бари Каримовича.

Подробности произошедшего Бари Бариевич обещал раскрыть, как только прибудет в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала на госпитализацию Бари Алибасова его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.