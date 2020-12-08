Юморист Евгений Петросян опроверг слухи о том, что его сын Ваган был зачат путем искусственного оплодотворения и заявил, что в свои 75 лет все еще является «действующим мужчиной». Он также поделился, что его молодая супруга Татьяна Брухунова помогла ему принять решение снова стать отцом в таком солидном возрасте.

«Я думал, что это (рождение ребенка — Прим. ред.) уже невозможно и что это уже пройденная возможность. Но заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это. И это произошло… Ну, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что я действующий мужчина? Бывает, что и в 30 лет уже не действующие, всякое бывает! А бывает, что корни хорошие, папочке спасибо моему», — сказал артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Теперь Евгений Ваганович ощущает большую ответственность перед малышом. Жить придется еще долго, шутит он.

Юморист также дал совет тем, кто может решить последовать его примеру и стать родителем, несмотря на возраст. По мнению Петросяна, важно твердо осознать, сможет ли такой человек обеспечить ребенка вниманием и заботой хотя бы до того момента, как он получит образование и профессию. Кроме того, важно, чтобы после ухода из жизни старшего супруга, его молодой партнер твердо стоял на ногах и смог стать надежной поддержкой наследнику.

«Я понимаю, что никто не знает, сколько он проживет на свете, но позаботиться о будущем ребенка может человек, или нет? А просто родить и будь, что будет, не позаботившись, это немножко негоже. Если есть возможность понять, что, если тебя не станет, как это будет, как твой ребенок будет расти, и как тебе не перевернуться в гробу… Тогда ты имеешь право заводить. А если нет, то этот вариант не годится. Нужна возможность довести, чтобы он стал человеком, чтобы ты им гордился с того света, ну, хотя бы был спокоен за него», — говорит артист.

Instagram @bruhunova

По словам Петросяна, такие гарантии благополучия Вагана у него есть, хотя и трудно предсказать, сколько лет ему отпущено для воспитания сына. Но юморист верит в лучшее.

«С надеждой, что я все-таки смогу какую-то часть жизни провести с ним… Я могу себе позволить надеяться. И я надеюсь и молю Бога», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким представляется Евгению Петросяну отцовское счастье и почему его старшая дочь Викторина не поздравила его с пополнением в семье.