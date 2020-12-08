Путин подписал закон об удаленной работе в России

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Василий Заика
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Проект документа разрабатывали представители нижней палаты парламента и Совета Федерации.

Путин подписал закон об удаленной работе в России

Фото: PA / Joe Giddens

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об удаленной работе в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что разработка проекта велась группой депутатов Государственной думы и сенаторов при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Согласно закону с 1 января 2021 года в России вводятся три ключевых понятия — дистанционная работа, временная удаленная работа и комбинированная дистанционная работа. Работодатели будут наделены правом отправлять сотрудников на «удаленку» при развитии чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом, россиян должны обеспечить необходимым для выполнения трудовых обязанностей оборудованием или возместить затраты на приобретение.

Стоит отметить, что перевод работника на дистанционный режим не будет являться законным основания для снижения размера заработной платы.

Сотрудник на «удаленке» может быть уволен руководством в случае, если в течение двух рабочих дней без уважительных причин не выходит на связь. Право россиян находиться в режиме офлайн также предусмотрено законом. Нарушение данной нормы юридически расценивается как сверхурочная работа.

Если дистанционный работник уходит на «больничный», то он должен сообщить руководителю номер электронного бюллетеня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие запреты могут ввести для владельцев жилья в России в 2021 году.

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