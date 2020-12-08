Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский в интервью агентству «Прайм» рассказал, какие запреты могут ввести для владельцев жилья в России в 2021 году. Согласно постановлению правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», с января вступят в силу, по меньшей мере, десять нововведений.

«С Нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — сказал Алексей Кричевский.

Специалист отметил, что, по сути, эксплуатация любой газовой плиты может быть приостановлена до проведения ее диагностики за счет владельца.

Алексей Кричевский добавил, что с 1 января 2021 года жители многоэтажек не будут иметь право оставлять непотушенные свечи и сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Установленные на окнах подвалов и квартир на первом этаже решетки должны открываться. В особенности это касается эвакуационных выходов.

«За все эти правонарушения можно получить штраф от двух до пяти тысяч рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдет статья Уголовного кодекса РФ „Нарушение требований пожарной безопасности“», — пояснил Алексей Кричевский.

Эксперт обратил внимание россиян, что владельцам квартир, расположенных в домах не старше 20 лет со дня постройки, можно ни о чем не беспокоиться. Отдельных массовых проверок не планируется.

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