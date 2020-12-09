«Все стоит, как и раньше»: представитель Алибасова опроверг проблемы с потенцией продюсера

Бывшая возлюбленная Бари Алибасова Ляна Фридман, которая предложила «ампутировать его достоинство» и посетовала на его потенцию, сделала это, чтобы потешить собственное самолюбие из-за интимных похождений продюсера. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пиар-директор знаменитости Вадим Горжанкин.

«Бари Каримович считает, что это связано с последними событиями с его молодой любовницей. Это настолько раззадорило самолюбие Ляны, что она решила, наверное, ударить по самому больному, выбрала для мести самый главный орган. Нам ее позиция неудивительна», — рассказал представитель звезды.

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Дело в том, что несколько месяцев Бари Алибасов встречается со своей молодой массажисткой и помощницей Викторией. Недавно пара объявила о том, что ждет ребенка. По словам Горжанкина, Фридман зря преуменьшает мужскую силу продюсера, который недавно отравился «Виагрой». Пиар-директор утверждает, что с потенцией Алибасова все в порядке, а в больницу его отправил якобы не возбуждающий препарат, а седативные лекарства, которые перепутала питомица звезды — обезьянка Маша.

«У Бари Каримовича все стоит, как и раньше», — рассказал Горжанкин.

Кроме того, он поделился планами Алибасова на предстоящее промежуточное судебное слушание по поводу развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сам продюсер не против расторжения брака, но ехать в суд не собирается. Горжанкин предположил, что актриса в силу своего здоровья также туда не явится.



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