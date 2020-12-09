В передозировке Алибасова «Виагрой» виновата обезьяна — видео

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Рита Цветкова
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Директор продюсера Вадим Горожанкин рассказал, почему Алибасов принял так много сильнодействующих лекарств и почему угодил в больницу.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @vadim_gorzhankin

Директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что к инциденту с госпитализацией продюсера из-за передозировки препаратами, в том числе «Виагры», причастна яванская макака Маша. В данный момент, сообщил представитель артиста, Бари Каримович выписан из больницы.

«Анализы показали, что наряду с Виагрой в организме продюсера присутствовала масса других медицинских препаратов седативного и психостимулирующего характера, которые он давно пьет по назначению. Именно передозировка последними привела к сильному ухудшению самочувствия», — написал Горожанкин в своем блоге в Instagram.

К рассказу о состоянии продюсера, он также приложил видео с виновницей отравления, которая с недавних пор живет в квартире Алибасова.

«Это она перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых — меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно. Кстати, сегодня она пыталась сделать то же самое», — сказано в посте.

Instagram @vadim_gorzhankin

Как рассказал Горожанкин, увидев манипуляции Маши с медикаментами, все сразу поняли, кто «помог» Алибасову оказаться на больничной койке. Благо, обезьяна не стала сама пробовать «Виагру» и другие лекарства.

Бари Каримович был госпитализирован 3 декабря. Тогда сын продюсера высказывал предположения об умышленной попытке навредить его отцу. Но, как оказалось, причина крылась в шалостях питомца.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение кардиолога о том, как передозировка препарата, возбуждающего мужскую силу может сказаться на здоровье руководителя группы «На-На».

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