Сколько браков ждет Пелагею после развода с Телегиным — прогноз экстрасенса

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Егор Измалкин
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Сегодня Никулинский суд Москвы официально расторг брак певицы и хоккеиста.

Сколько браков ждет Пелагею после развода с Телегиным — прогноз экстрасенса

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись. Теперь поклонники звездной пары гадают, что ждет бывших супругов в личной жизни в дальнейшем.  Свой прогноз в интервью  iReactor  сделал  экстрасенс Павсекакий Богданов. Он предположил, сколько еще ждет браков артистку после разрыва. Ясновидящий уверен: знаменитость является "энерговампиром", а значит ее партнерам придется нелегко. 

«Еще несколько лет назад я говорил, что этот союз недолговечный. Пелагея попытается создать еще два союза. Она по психотипу является вампиром. Она будет из мужиков выбивать вообще все», — пояснил он.

Астролог считает, что Пелагея выбирает по жизни мягких мужчин, которые могут под нее подстроиться. 

«Крепкие мужчины ей не нужны. Она будет их менять. Итого: в судьбе три брака, и все три мужа будут похожи друг на друга. Она не останется матерью-одиночкой, потому что у нее очень сильное либидо», — отметил Богданов.

Ясновидящий пояснил, у звезды очень сильное женское начало, «очень сильная Венера, Венера в третьем доме», и это делает ее либидо таким мощным.

Как писал 5-tv.r, певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись. Причиной развода, по слухам, стали измены хоккеиста.

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