Муж Полины Гагариной задумался о будущей свадьбе

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Светлана Александрова
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Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам в Instagram, на каких женщин обращает внимание.

Муж Полины Гагариной задумался о будущей свадьбе

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Бывший муж Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков ответил на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире. Он признался, что после расставания с певицей (бракоразводный процесс должен начаться на следующей неделе) по-прежнему верит в любовь и семья для него остается главной ценностью. Исхаков заявил, что не исключает возможности новой женитьбы, но собирается в следующий раз более ответственно подойти как к выбору невесты, так и к самому браку, пишет «Экспресс газета».

По словам Дмитрия, он любит женщин, которые элегантно одеваются и всегда обращает внимание на красивые руки и пальцы.

Экс-супруг Гагариной рассказал также о своих отношениях с 13-летний приемным сыном Андреем. Мальчика Полина родила от первого мужа — актера Петра Кислова. После развода Дмитрий собирается продолжать общаться с ребенком, которого усыновил и растил с пятилетнего возраста.

«Первое, что он сказал мне в нашу первую встречу, была фраза „Какой вы интеллигентный мужчина“. С тех пор у нас идеальные отношения, лучшие», — поделился Исхаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Полины Гагариной назвал актрису Дженнифер Лоуренс своим идеалом и заявил, что готов взять ее в жены не глядя.

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