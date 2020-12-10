«Человек с двойным дном»: мать убитой модели уверена, что Лошагин не раскаялся в содеянном

Мать жестоко убитой в 2013 году Юлии Лошагиной уверена, что ее муж не раскаялся и не заслуживает выхода на свободу. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что намеревается обжаловать решение Чкаловского суда Екатеринбурга, который заменил фотографу не отбытую часть срока — три года и 25 дней на ограничение свободы.

«Я была в шоке! Девять лет за зверское убийство — это не так много, а выйти через шесть лет, не признав вину, не изменившись — это слишком!» — заявила мать убитой модели.

По словам Светланы Рябовой, ее зять фотограф Дмитрий Лошагин «всегда был» ужасным человеком, который не гнушался рукоприкладства.

«Вел себя аморальнейшим образом. Он ни то что не раскаялся, он все эти годы пытался унижать нашу семью», — добавила она.

Также Рябова отметила, что «поддержит прокуратуру» в подаче жалобы на решение суда. Она подчеркнула, что статья, по которой сидит фотограф, «очень тяжелая», и он не достоин освобождения, особенно, учитывая его поведение после убийства и на протяжении расследования громкого дела.

Женщина даже сравнила приговор зятю со сроком артисту Михаилу Ефремову, отметив, что тот был приговорен аж к восьми годам за убийство по неосторожности, тогда как Лошагин убил «сознательно, преднамеренно», не раскаялся и получил срок на два года меньше.

Мать Юлии вспомнила также и то, что после пропажи дочери в 2013 году, она звонила Дмитрию с вопросами о ее местонахождении и буквально «была послана».

«Ему было совершенно наплевать. А когда уже нашли тело девушки, и нужно было ехать на опознание, он ответил, что на презентации и ему некогда. Он не хотел ехать, его на опознание повезли силой, в тот же день его и закрыли. Это был шок с первого дня!» — высказалась Светлана Рябова.

Женщина до сих пор не может пережить трагическую смерть дочери, сетует, что она «связалась» с Лошагиным и называет его «хамелеоном». Рябова уверена, что знаменитый фотограф специально скрывал от общественности факт своей тирании над женщинами.

«Он всегда был „человеком с двойным дном“! То, что он домашним насилием занимался — это уже доказанный факт. Он и Татьяну бил — его первую жену. Это страшный человек, если что-то не по нему, то руки в ход», — заметила мать убитой.

Кроме прочего, Рябова рассказала, какие отношения у ее дочери и Лошагина были до убийства. Она отметила, что Юлия предрекала скорый развод, но не делала «первый шаг». Девушка якобы знала, о изменах мужа, и была уверена, что он вскоре «уйдет». При этом, скорее боясь общественного порицания, не брала на себя ответственности за распад брака.

«Она всегда говорила, мама, я в законном браке, у меня работа модели… Он уйдет, и пусть уходит, что не я попрыгушка, поскакушка — сегодня замуж, завтра развод…» — передает слова дочери убитая горем мать.

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Мать погибшей уверенно заявляет о своем намерении обжаловать решение Чкаловского суда Екатеринбурга на условно досрочное освобождение ее супруга Дмитрия из тюрьмы. Она отмечает, что юридическую помощь буквально с первых дней после убийства дочери ей оказывает звездный адвокат Сергей Жорин. Правозащитник в свою очередь уверяет, что как только на руки будет получено постановление суда, то в положенный законом срок до 18 декабря адвокатами коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» будет направлена соответствующая жалоба.

К слову, против освобождения по УДО была и свердловская прокуратура, на параллельное обжалование от которой также надеются представители семьи погибшей девушки.

Модель Юлия Прокопьева-Лошагина пропала 22 августа 2013 года в Екатеринбурге. Спустя сутки ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Следователи установили, что Дмитрий Лошагин на почве ревности сломал женщине шею, вывез в лес и попытался сжечь.

Подозреваемый был задержан через две недели. В июне 2015 года фотографа осудили на десять лет колонии строгого режима. Позднее срок убийце был снижен на два месяца.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из суда, где было объявлено о смягчении приговора убийце Лошагину.