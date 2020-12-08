Семья жестоко убитой в 2013 году Юлии Лошагиной готовит жалобу на решение Чкаловского суда Екатеринбурга на условно досрочное освобождение (УДО) ее супруга Дмитрия из тюрьмы.

«Семья убитой Юлии Лошагиной до сих пор не может оправиться от шока. Мама Юлии, Светлана Рябова, тяжело болеет. И, конечно же информация о возможном освобождении Дмитрия Лошагина повергла их в шок», — заявил в интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин.

Он добавил, что, как только на руки будет получено постановление, то в положенный законом срок до 18 декабря в суд будет направлена соответствующая жалоба. К слову, против освобождения по УДО была и свердловская прокуратура, на параллельное обжалование от которой также надеются представители семьи погибшей девушки.

«По нашему мнению оно незаконно. Дмитрий Лошагин не признал вину и не раскаялся. Кроме того у него большое количество взысканий», — добавил Жорин. — «Хочу напомнить, что он не только не признал свою вину, но также на протяжении всего срока отбывания наказания обращался в суд с исками к семье убитой им Юлии Лошагиной. То он просил поделить имущество, то он просил взыскать какие-то денежные средства. И безусловно все эти процессы подорвали здоровье мамы Юлии».

Юрист особо подчеркнул, что решение Чкаловского районного суда вызывает большое количество вопросов — что же мог представить в качестве аргумента Дмитрий Лошагин, чтобы при всех вышеуказанных отрицательных мотивах, его ходатайство было удовлетворено.

Эта история прогремела на всю Россию в 2013 году. Супруга известного в Екатеринбурге фотографа исчезла сразу после вечеринки в его лофте. Обгоревшее тело девушки было найдено грибниками в лесу через два дня.

По версии следствия, между супругами на мероприятии произошла ссора, в ходе которой подвыпивший Дмитрий избил Юлию, а потом в порыве гнева сломал ей шею. Тело возлюбленной Лошагин, как доказали потом записи с камеры видеонаблюдения, вынес в пластиковом контейнере из IKEA. Будучи в лесу, он облил голову и верхнюю часть тела погибшей горючим и поджег, чтобы ее было невозможно опознать.

Лошагина задержали через две недели после убийства. В 2015 году фотограф-убийца был приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Позднее срок ему был сокращен на два месяца.