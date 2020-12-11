Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков зодиака

Руны могут приоткрыть тайну будущего для представителей всех знаков зодиака. Главное — уметь их читать, что дается не всем. Ведический провидец Игорь Вечерский известен своими точными предсказаниями о событиях из жизни звезд и сбывшимися прогнозами о природных катастрофах. Специально для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря.

Овны

Турисаз перевернутый, гебо и феху говорит о том, что на этой неделе вы можете преодолеть многие сложные моменты, накопившиеся на предыдущих этапах жизни. Кто кроме того, вы можете совершить удачные финансовые операции, приобрести источники дохода, и так необходимых и нужных партнеров.

Тельцы

Перевернутый альгиз, лагуз и тейваз призывает в, по крайней мере, первой части этого периода не совершать активных действий и приступать к ним в более поздних периодах. Аккуратно и осторожно, тем не менее они будут эффективны и принесут вам большой успех.

Близнецы

Эйваз, йера и хагалаз говорит о том, что новые партнеры, особенно - в деловой сфере могут нести некий разрушительный потенциал и ситуация может развиваться достаточно хаотично. Тем не менее этот период дает и вам возможность использовать данный потенциал в своих целях. Для этого нужно лишь осознать свои возможности.

Раки

Ансуз перевернутой, гебо и эйваз говорит о том, что в этот период возможны сложности в нахождении информации, правдоподобности озвученного. И в то же время, это все может привести к новому витку развития событий, серьезных перемен. Лев беркана, соуло, иса говорит о том, что это период роста, созидательного развития, который может заложить хороший потенциал. Создать задел на будущее.

Девы

Эйваз, перто перевернутое и райдо призывает вас не избегать никаких сложных ситуаций, возможны ситуации, связанные с накалом эмоций. Смело используйте ту информацию, которую вы можете применить для достижения своих целей, открывайте таким образом для себя и для своего дела новые возможности.

Весы

Турисаз, отал и соуло говорят о том, что это период активных действий, проходящий под знаком взаимодействие с близкими и родными. Когда советы и участие могут быть очень полезным. Кроме того, творческая составляющая откроет вам новые возможности.

Скорпионы

Перевернутый альгиз, хагалаз и йера говорит о том, что не следует на своей работе, в своей деятельности пускать все на самотек. Потому, что это может привести к негативным последствиям. Необходимо приложить достаточно усилий, и они принесут достойный результат.

Стрельцы

Эйваз, феху перевернутая и перто предупреждает о том, что в это время вы можете планомерно развивать заранее заложенные проекты, работать и достигать определенного результата, однако следует быть внимательным в сфере финансов и не допускать непредвиденных трат.

Козероги

Тейваз, манназ и иса говорит о том, что этот период достаточно удачных стечений обстоятельств, активных действий, успеха, который вы можете достичь. Причем этот успех поможет вам в будущих делах.

Водолеи

Эйваз, феху и хагалаз говорит о том, что, если вы хотите совершить некие действия, которые будут направлены на смену образа действий, на изменение ситуации, они могут привести к возможным финансовым успехам. Однако, это может стать чем-то непредсказуемым, с последствия которых невозможно прогнозировать.

Рыбы

Тейваз, хагалаз и дагаз советует вам действовать активно и без колебаний разрушать то, что по вашему мнению должно быть разрушено. Потому как для вас открываются новые возможности, и вы можете использовать их, если вы это сделаете, то получите новый потенциал для следующего витка развития.

Ранее 5-tv.ru писал, кого из звезд, по мнению провидца Игоря Вечерского, ждут проблемы со здоровьем после «Песни года».