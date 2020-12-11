«До ЗАГСа дошли»: Почему Джигарханян так и не успел жениться на Власовой?

Экс-супругу народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяну Власову вот уже несколько недель донимают вопросом о том, успела ли она официально зарегистрировать отношения с гением, после того, как прилетела его спасать. И только сегодня, в эфире программы «Пусть говорят», наедине с ведущим она решилась открыть эту тайну.

«До ЗАГСа дошли?» — прямо спросил Дмитрий Борисов.

«До ЗАГСа? Дошли. Ну, как дошли… Он хотел очень. Он даже попросил одного человека нам в этом помочь, потому что у него не было паспорта. Вот в этих передрягах он пропал…» — робко заявила Татьяна.

По словам женщины, Армен Борисович до последнего надеялся успеть зарегистрировать отношения. Власова рассказала, что еще в сентябре обсудила с Джигарханяном этот вопрос. Путем недолгих переговоров было решено провести церемонию 23 сентября. Татьяна подчеркнула, что эта дата символизирует начало их отношений.

Однако задуманное осуществить не удалось: состояние гения стремительно ухудшалось. Армен Борисович предлагал женщине перенести свадьбу сначала на 3 октября, приурочив ее к своему юбилею, затем — ближе к Новому году.

«Было хуже и хуже. Не успели… Когда я поняла, что не успеем, и он это понял, мы пришли к такому [выводу]: не успеем, ну и что же? Мы столько лет были официально зарегистрированы — поживем немножко гражданским браком (Неофициальным — Прим.ред.). Сейчас это вообще очень модно», — поделилась с ведущим экс-супруга Джигарханяна.

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Как напоминает URA.RU, Татьяна Власова по сей день доказывает обществу, что до самой смерти ухаживала за Арменом Борисовичем и приехала к нему из Америки исключительно для этих целей. Однако коллеги по шоу-бизнесу женщине не верят. В частности, юморист Евгений Петросян со слезами на глазах вспоминал, как несчастный гений «гнил в постели».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на самом деле Татьяна Власова относится к экс-супруге Армена Джигарханяна — пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.