Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 15 654

Астрологи полагают, что собирать вместе разных представителей зодиакального круга на праздники может быть не лучшей идеей.

Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Близится Новый год — кроме украшения елки и продумывания блюд на праздничный стол, многие уже начали составлять список гостей. Астрологи решили предупредить организаторов вечеринок, что собирать в одном месте или сажать рядом за столом представителей некоторых знаков зодиака просто нельзя. О ком речь? Расскажет 5-tv.ru. 

Овны и Тельцы

Типичный представитель знака Овнов — строгий, упорный, старательный, трудолюбивый человек. А Тельцы — их полная противоположность, уважают сон, отдых и бессмысленную лень. В жизни они могут неплохо контактировать друг с другом. Но, оказавшись за новогодним столом на соседних местах, запросто могут поссориться и испортить всем праздник.

Львы и Девы

Лев — король зодиакального круга, постоянно окруженный почитателями и друзьями, ему постоянно нужно ощущать собственную значимость. Девы отличаются от них, но порой не меньше хотят быть в центре внимания, пишет «Волгоградская правда». И если такие люди пересекаются на одной вечеринке, то конфликты практически неизбежны.

Козероги и Рыбы

Представителям знака Козерог свойственная логичность поступков, самодисциплина, даже некоторая строгость по отношению к себе и окружающим. Рыбы порой витают в мире собственных фантазий — им нравится представлять, какой могла бы быть их идеальная жизнь. Разный настрой этих людей может привести к ругани и скандалам, что точно омрачит Новый год для всех остальных.

Ранее 5-tv.ru писал, какие подарки выбрать к Новому году разным знакам зодиака.

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Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе

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