Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе

Близится Новый год — кроме украшения елки и продумывания блюд на праздничный стол, многие уже начали составлять список гостей. Астрологи решили предупредить организаторов вечеринок, что собирать в одном месте или сажать рядом за столом представителей некоторых знаков зодиака просто нельзя. О ком речь? Расскажет 5-tv.ru.

Овны и Тельцы

Типичный представитель знака Овнов — строгий, упорный, старательный, трудолюбивый человек. А Тельцы — их полная противоположность, уважают сон, отдых и бессмысленную лень. В жизни они могут неплохо контактировать друг с другом. Но, оказавшись за новогодним столом на соседних местах, запросто могут поссориться и испортить всем праздник.

Львы и Девы

Лев — король зодиакального круга, постоянно окруженный почитателями и друзьями, ему постоянно нужно ощущать собственную значимость. Девы отличаются от них, но порой не меньше хотят быть в центре внимания, пишет «Волгоградская правда». И если такие люди пересекаются на одной вечеринке, то конфликты практически неизбежны.

Козероги и Рыбы

Представителям знака Козерог свойственная логичность поступков, самодисциплина, даже некоторая строгость по отношению к себе и окружающим. Рыбы порой витают в мире собственных фантазий — им нравится представлять, какой могла бы быть их идеальная жизнь. Разный настрой этих людей может привести к ругани и скандалам, что точно омрачит Новый год для всех остальных.

Ранее 5-tv.ru писал, какие подарки выбрать к Новому году разным знакам зодиака.