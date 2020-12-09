Подарки по гороскопу: что выбрать к Новому году разным знакам зодиака?

Подарки по гороскопу — не такая уж глупая идея. Астрологи полагают, что у разных знаков зодиака — различные пожелания к празднику. Под Новый год такая шпаргалка предпочтений точно не помешает.

Овны

Овнам не нравится быть кому-то обязанными, поэтому они не любят слишком дорогие подарки. Но и слишком дешевые покажутся им пренебрежением с вашей стороны. Поэтому повозиться все же придется. Желательно заранее узнать увлечения Овна, а также его антипатии, чтобы не получить в качестве реакции на подарок недовольство.

Тельцы

У Тельцов нет особых предпочтений в подарках — главное, чтобы они были практичны и могли использоваться по назначению. Милые безделушки и бесполезные пылесборники точно не для них.

Близнецы

Двойственность натуры и общительность делают Близнецов открытыми к любым необычным, даже шокирующим подаркам. Им не нужна польза и не важна цена — главное, чтобы подарок вызывал у них мощную эмоциональную отдачу.

Раки

Раки — добрые, спокойные, семейные люди. Так что все их мысли направлены на других, а для себя им особенно ничего и не нужно. Главное — внимание. Так что подарок, даже самый простой, стоит обернуть в красивую бумагу.

Львы

Львы — короли во всем, так что дешевые, скромные, практичные подарки им не нравятся. Они обожают небюджетные презенты, внушительные жесты и вещи, которые гарантируют им необычные впечатления.

Девы

Лучше всего дарить Девам конверт с деньгами. Им они точно найдут применение или купят себе на эту сумму что-то нужное. А вот бесполезные, пусть и красивые, подарки им не нужны. Также они не любят аляповатость и псевдороскошь, так что давить размером и оформлением подарка не стоит. Чем скромнее сам подарок и его упаковка — тем лучше.

Весы

Когда не знаешь, что подарить Весам, лучше спросить у них напрямую. У них всегда готов список с конкретными предметами, отбор желанных вещей был тщательным. Так что достаточно точно приобрести то, что они попросят, ни шагу в сторону.

Скорпионы

Вот уж с кем сложно при выборе подарков, так это со Скорпионами. У них либо «все есть», либо «ничего не нравится». На деле их вкус весьма специфичен — проще дарить деньги, чтобы они порадовали себя сами. Есть также вариант приобрести в качестве презента то, что никогда не будет брать себе, — им может понравиться.

Стрельцы

Хрупкие вазы и мелкие аксессуары лучше Стрельцам не дарить. Им не свойственна аккуратность в отношении таких вещей, так что они у них теряются, ломаются или разбиваются. Лучше выбирать что-то прочное и крепкое, а еще предпочтительнее дарить сразу бытовую технику или мебель. Разумеется, ознакомившись с их в.кусом, уточняет Cosmo.kz.

Козероги

Кто-то не терпит безделушек в подарок, кто-то любит только ценности. А многие Козероги обожают собирать коллекции вещей. Если узнать, что они любят, можно смело вручать им такие презенты не только на Новый год, но и на все последующие праздники.

Водолеи

В любом правиле есть исключения. И Водолеи это доказали: подарить им что-то «по знаку зодиака» не получится. У всех у них свои предпочтения — нужно просто прямо спросить, чего им хочется к празднику. В противном случае можно сильно прогадать. И так — каждый раз.

Рыбы

Рыбам нравится ощущать себя важными, замечать внимание со стороны. Даже самый обычный подарок может стать для них прекрасным, если они поймут, сколько усилий человек приложил для его создания, поиска и покупки. А еще лучше дарить им впечатления — полет на воздушном шаре, интересную экскурсию, прыжок с парашютом.

Ранее 5-tv.ru писал, как женщине получить от мужчины дорогой подарок.