«Нет породы»: Миро объяснила, почему Лобода закатила скандал на «Золотом граммофоне»

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Егор Измалкин
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Накануне певица отказалась выступать на концерте, чем расстроила организаторов.

«Нет породы»: Миро объяснила, почему Лобода закатила скандал на «Золотом граммофоне»

Фото: Instagram @lobodaofficial

Лена Миро раскритиковала Светлану Лободу за скандал, устроенный на «Золотом граммофоне». В своем блоге она посоветовала заняться певицей собственным воспитанием.

Дело в том, что звезда отказалась выступать на премии из-за того, что в выступлении Мари Краймбрери на сцене должна была быть использована ванна. А у Лободы оказалась такая же задумка. В результате певица закатила скандал и не захотела выходить на сцену.

Миро напомнила, что певица часто скандалит с окружающими и хамит им. Так, Лобода однажды устроила скандал в московском аэропорту «Шереметьево» из-за плохого обслуживания VIP-гостей.

«Требование ванны, которая может быть только у нее, — из той же оперы» — отметила блогер.

Instagram @lenamyro

По ее словам, чем больше человек терпит унижений сам, тем болезненнее у него самолюбие и несуразнее требования.

«Величие человека проявляется в том, как он обращается с людьми маленькими. Это не мои слова, не помню, кто их автор, но они запали мне в душу», — поделилась своими мыслями Миро.

Поведение Лободы, считает блогер, укладывается в модель униженной, которая любит унижать.

«Нет класса. Нет породы. Нет достоинства», — отчитала Лободу Елена.

Она посоветовала звезде заняться «самовоспитанием и перестать брызгать своими комплексами на окружающих».

Ка писал 5-tv.ru, ранее Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в алкоголизме.

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