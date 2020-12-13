«Они чистые люди»: вдова Баталова заступилась за новых адвокатов перед Михалковым

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Василий Заика
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Гитана Леонтенко отказалась от услуг Павла Астахова, который по просьбе Никиты Михалкова взялся помочь семье актера отстоять наследство.

«Они чистые люди»: вдова Баталова заступилась за новых адвокатов перед Михалковым

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко в эфире шоу на федеральном телеканале заступилась за новых адвокатов.

Незадолго до этого женщина отказалась от услуг Павла Астахова, который представлял интересы семьи актера в скандальном разбирательстве по делу о наследстве. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков лично просил юриста оказать помочь супруге и дочери Алексея Баталова. Узнав о решении Гитаны Леонтенко из официального письма, режиссер выразил сомнение в добропорядочности ее новых представителей.

Вдова актера заявила на всю страну, что благодаря адвокатам, которые в данный момент действуют от ее имени, она все еще жива.

«Самое странное, что я должна заступаться за Таню и Юлю, а ведь они единственные меня выручают и спасают. Никаких у них нет хвостов, они чистые люди», цитирует Гитану Леонтенко радио «Комсомольская правда».

26 октября стало известно о задержании актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий супружеской пары родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы.

Со счетов семьи Баталова были сняты деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Наталья Дрожжина утверждает, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Алексей Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья актера Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова.

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