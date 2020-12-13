«Артисты должны бороться»: Лобода объяснила скандал на «Золотом граммофоне»

Певица Светлана Лобода рассказала, почему отказалась выступать на премии «Золотой граммофон» в самый последний момент. Звезда не вышла на сцену, узнав, что у исполнительницы Мари Краймбрери в номере будет ванна — как и у нее самой. Это привело к скандалу с организаторами премии.

Лобода пояснила, что не собиралась уезжать без выступления. Причиной стало нежелание организаторов пойти ей навстречу и изменить порядок выступлений.

«Мы две недели готовили этот номер, я до пяти утра репетировала, наняла каскадеров, акробатов, мое тело все в синяках и ушибах. И за час до концерта я узнаю, что за два номера до меня режиссер „Граммофона“ решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны», — рассказала знаменитость порталу Super.ru.

Лобода предложила перенести свой номер так, чтобы он не шел вскоре после номера «Пряталась в ванной» от Краймбрери. Но согласия на это ей не дали.

«Я попросила расставить номера хотя бы по программе, потому что считаю это неуважением по отношению к зрителю и непрофессионализмом, когда идут подряд два номера с одинаковым реквизитом. И, когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие просто невозможно сегодня в „Золотом Граммофоне“», — объяснила Светлана.

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Поп-дива убеждена, что только так она может добиться достойного отношения к зрителям.

«Мы как артисты должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений», — резюмировала она.

Впрочем, многие в сети решили иначе. В интернете уже идут жаркие споры на тему случившегося.

«Не поделили ванну!»;

«Да кому нужна эта Лобода и ее кувыркания в ванне»;

«Не поклонница Лободы, но тут она права»;

«Всегда можно договориться. Виноваты организаторы, которые спровоцировали конфликт»;

«Как раз профессионализм артиста и заключается в том, чтобы выходить на сцену невзирая ни на что, раз зритель ждет», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогер Лена Миро объяснила скандал с Лободой на «Золотом граммофоне».