«Человек-легенда»: Илья Черт о смерти музыканта «Воскресения» Андрея Сапунова

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 441

Артист скончался 13 декабря от инфаркта на 65-м году жизни.

Фото, видео: www.globallookpress / Svetlana Mal'tseva; Вконтакте @tori232; 5-tv.ru

Лидеру группы «Пилот» Илье Черту очень жать, что умер Андрей Сапунов, музыкант группы «Воскресение». Они не были знакомы, но он понимает, какое значение тот имел для целого поколения. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Я, честно говоря, знаком с ним не был, но мне всегда в группе „Воскресение“ нравились именно его песни. Не знаю, как-то я всегда считал, что именно он является лидером этой группы», — признался Кнабенгоф (настоящая фамилия Черта — Прим. ред.).

Музыкант выразил сожаление по поводу внезапной кончины своего коллеги по цеху.

«Я знаю, что он является символом для многих в рок-н-ролльной среде, тех людей, что пострадали за свои песни от режима. Поэтому, можно сказать, такой человек-легенда», — отметил он.

Илья Черт указал, что 2020 год вообще унес немало знаковых жизней по-настоящему талантливых людей — сатирик Михаил Жванецкий, актер Валентин Гафт, а теперь и музыкант Андрей Сапунов.

«Мне даже страшновато думать, кто встанет на их место, — сказал он напоследок. — Жаль, что старая школа уходит, на ней, собственно, все и держалось».

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны обстоятельства смерти музыканта «Воскресения» Сапунова.

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