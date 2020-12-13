Под Армавиром похоронили зверски убитых девушку и ее брата
В преступлении сознался 32-летний Акшин Гусейнов, опубликовав в соцсетях видео с места убийства.
Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru
На Кубани похоронили зверски убитую в Армавире ревнивым сожителем девушку и ее маленького брата. Траурная церемония состоялась в станице Новоалексеевской Курганинского района, где жили 26-летняя Виктория М. и ее 9-летний брат.
Полиция до сих пор не нашла 32-летнего Акшина Гусейнова, который сознался в преступлении в видеообращении с места убийства девушки. Мужчина заявил, что вполне адекватен, а свою возлюбленную убил в гневе, потому что она призналась в измене. После этого убийца поехал в станицу Новоалексеевская, что в 25 километрах от Армавира, и там расправился с младшим братом погибшей.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, по факту этого происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Гусейнов объявлен в федеральный розыск.
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