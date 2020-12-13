Под Армавиром похоронили зверски убитых девушку и ее брата

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 1 006

В преступлении сознался 32-летний Акшин Гусейнов, опубликовав в соцсетях видео с места убийства.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

На Кубани похоронили зверски убитую в Армавире ревнивым сожителем девушку и ее маленького брата. Траурная церемония состоялась в станице Новоалексеевской Курганинского района, где жили 26-летняя Виктория М. и ее 9-летний брат.

Полиция до сих пор не нашла 32-летнего Акшина Гусейнова, который сознался в преступлении в видеообращении с места убийства девушки. Мужчина заявил, что вполне адекватен, а свою возлюбленную убил в гневе, потому что она призналась в измене. После этого убийца поехал в станицу Новоалексеевская, что в 25 километрах от Армавира, и там расправился с младшим братом погибшей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по факту этого происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Гусейнов объявлен в федеральный розыск.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
Какие сюрпризы знакам зодиака готовит солнечное затмение? — прогноз Волод...

Последние новости

1:58
Фото из квартиры, где нашли мертвым воевавшего в ДНР петербуржца (18+)
1:31
Новые правила оформления больничного вступили в силу в России
1:03
«Болезнь неприятная»: Дмитрий Песков рассказал, как его семья перенесла COVID-19
0:42
«Контракт есть 100%»: звезда «Дома-2» назвала роман Бузовой и Давы «фальшивым»
0:18
Пресс-секретарь Никола Пашиняна опровергла сообщения о его отставке
0:03
Наумов день: что можно и категорически нельзя делать 14 декабря

Сейчас читают

Наумов день: что можно и категорически нельзя делать 14 декабря
Какие сюрпризы знакам зодиака готовит солнечное затмение? — прогноз Володиной
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой