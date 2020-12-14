Экс-гитарист Стаса Михайлова рассказал, сколько зарабатывал на концертах певца

Слава Маркес, бывший гитарист Стаса Михайлова, назвал сумму, которую получал за одно выступление с известным артистом.

«15 тысяч рублей я получал за концерт с Михайловым. Мне стало уже невыгодно работать с ним, мотаясь по гастролям. Раньше у нас был стабильный график — 10–15 концертов в месяц, а потом все изменилось», — рассказал гитарист в интервью НТВ.

По его словам, ему пришлось выбирать — либо он музыкант артиста, но без денег и голодный, либо пытается зарабатывать сам.

Маркес также заявил, что работал с Михайловым почти семь лет, но во время пандемии тот отправил весь коллектив по домам и не стал ничего платить. По признанию музыканта, он устроился работать сборщиком мебели, чтобы прокормить семью. Затем он начал выступать на свадьбах и корпоративах.

Кроме того гитарист сообщил, что просил Михайлова платить какой-либо минимальный оклад, независящий от концертного графика, однако его просто исключили из рабочего чата, таким образом дав понять, что он больше не работает в коллективе.

Между тем, как ранее писал 5-tv.ru, Маркес извинился перед своим бывшим работодателем и его поклонниками за публичные обвинения Михайлова.