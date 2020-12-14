Экс-гитарист Стаса Михайлова рассказал, сколько зарабатывал на концертах певца

|
Егор Измалкин
1 283

По признанию Славы Маркеса, он устроился работать сборщиком мебели, чтобы прокормить семью после увольнения из коллектива.

Экс-гитарист Стаса Михайлова рассказал, сколько зарабатывал на концертах певца

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Слава Маркес, бывший гитарист Стаса Михайлова, назвал сумму, которую получал за одно выступление с известным артистом.

«15 тысяч рублей я получал за концерт с Михайловым. Мне стало уже невыгодно работать с ним, мотаясь по гастролям. Раньше у нас был стабильный график — 10–15 концертов в месяц, а потом все изменилось», — рассказал гитарист в интервью НТВ.

По его словам, ему пришлось выбирать — либо он музыкант артиста, но без денег и голодный, либо пытается зарабатывать сам.

Маркес также заявил, что работал с Михайловым почти семь лет, но во время пандемии тот отправил весь коллектив по домам и не стал ничего платить. По признанию музыканта, он устроился работать сборщиком мебели, чтобы прокормить семью. Затем он начал выступать на свадьбах и корпоративах.

Кроме того гитарист сообщил, что просил Михайлова платить какой-либо минимальный оклад, независящий от концертного графика, однако его просто исключили из рабочего чата, таким образом дав понять, что он больше не работает в коллективе.

Между тем, как ранее писал 5-tv.ru, Маркес извинился перед своим бывшим работодателем и его поклонниками за публичные обвинения Михайлова.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:18
Почему россияне выходят на тонкий лед вопреки предупреждениям спасателей?
8:07
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показались на публике с тремя детьми
7:56
Такси крупных агрегаторов попались на нарушениях
7:49
Игорь Крутой поздравил Сергея Шнурова с грядущим пополнением в семье
7:42
Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от COVID-19
7:41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
Что нужно сделать в день кармического солнечного затмения 14 декабря?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой