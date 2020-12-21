«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате

Анастасия Шадская
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Юморист опубликовал в Instаgrаm кадры с утренних сборов Лизы и Гарри в школу.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин показал сонную Аллу Пугачеву без макияжа. Артист поделился с подписчиками в Instagram фото собравшихся в школу близнецов Гарри и Лизы. Но внимание пользователей привлекла их мать-певица.

В сторис Галкин показал подготовку их маленького звездного семейства к завтраку. Очевидно, что родители сами собирают первоклассников и готовят им еду по утрам.

«Я еще сплю, как зомби», — заявил Гарри.

«А я проснулась!» — ответила бодрая Лиза.

«А ты проснулся, Макс?» — уточнила за кадром Алла Борисовна.

Чуть позже Пугачева попала в объектив камеры своего супруга. На фото, где уже одетые двойняшки позируют в холле семейного замка, фанаты увидели заспанную Примадонну. В домашнем халате и без макияжа, она привлекла больше внимания, чем ее очаровательные малыши.

Instagram @maxgalkinru

«Найди Аллу Борисовну»;

«Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило»;

«Мама на заднем плане»;

«АБ за заднем плане, круто получилась!» — написали фанаты они в комментариях.

Это едва ли не первый случай, когда близнецы Галкины остались почти без внимания. С момента своего рождения суррогатной матерью в 2013 году они стали всеобщими любимцами. Поклонники всегда благодарят Максима Галкина за активное освещение жизни своей семьи в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, как Гарри и Лиза Галкины исполнили попурри на фортепиано.

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