Актер Александр Петров исполнил две мечты девочки, умирающей от рака

Российский актер Александр Петров исполнил мечту одинцовской школьницы Вали Харичевой, умирающей от саркомы Юинга. Недавно для девочки организовали празднование Нового года, так как шансов дожить до 31 декабря у нее не было, пишет StarHit.ru.

Instagram @actorsashapetrov

Артист исполнил два желания Вали: она мечтала повстречаться с Петровым и хотела получить новый IPhone. Актер пришел в гости с желанным гаджетом. Девочка из ухудшающегося зрения не сразу узнала кумира, а когда поняла, кто ее навестил, заплакала от счастья, забыв про IPhone. Ее очень развеселили шутки Петрова

Девочка умерла через несколько дней после праздника. Однако, по словам ее мамы, последние месяцы жизни были особенно насыщенными. Они даже впервые съездили на море благодаря хоспису «Дом с маяком», где каждый день проводили на аттракционах, банане и парашюте.

Ранее 5-tv.ru писал, детский хоспис был оштрафован за нарушение оборота наркосодержащих препаратов.